Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!

В американской истории еще не было такого, чтобы отношения между двумя президентами - настоящим и бывшим - доходили бы до такой точки кипения. Дональд Трамп со словами глубокого презрения вспоминает своего предшественника Джо Байдена ежедневно. Исключение не составили даже выступление хозяина Белого дома в ООН и его речь перед собранными со всего света в Вирджинии генералами и адмиралами. Все, что ни делал Байден, по его словам, было преступным и отвратительным. Ближайшее окружение бывшего президента пытается остановить Трампа. Негоже, говорят эти люди, костерить того почем зря, когда он борется с раком предстательной железы, подвергается радиации и проходит гормональную терапию (это тем более неприлично на фоне реляций медиков об отменном здоровье самого 79-летнего Трампа, которое по всем параметрам соответствует мужчине в возрасте не более 65 лет). Байден, посоветовавшись со своими советниками, решил не отвечать на нападки неистового Дональда, который, по-видимому, никак не может ему простить поражения на выборах 2020 года.

Но положение Байдена довольно удручающее не только по этой причине. Его подвергают остракизму и соратники по партии, которые не могут простить ему участия в избирательной кампании вопреки плохому здоровью. И это тоже историческая аномалия - в истории ушедший на покой президент всегда был персоной исключительно уважаемой. Экс-лидеры проводили время в своих личных резиденциях, писали мемуары, и никто их не тревожил. Самым решительным критиком Байдена стала его вице-президент Камала Харрис. Она совершает мощный тур с пропагандой своей книги «107 дней». Это - число дней, когда она боролась за пост президента в прошлом году после того, как Байден сошел с дистанции. Само это название и, конечно, содержание книги убеждают читателя, что в таком спринте было трудно победить и в этом виноват Джо Байден, который до последнего не хотел расставаться с мечтой о переизбрании. Камала называла упорство Байдена «чистым безрассудством». Вот для примера один из отрывков из книги. «Это было решение Джо и Джилл. Мы все повторяли это, словно мантру, будто под гипнозом. Было ли это благородством или безрассудством? Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудство. Ставки были слишком высоки. Это был не тот выбор, который следовало оставить на усмотрение отдельно взятого эго, личных амбиций. Это должно было быть чем-то большим, чем личное решение», — написала Харрис.

Камала будет совершать этот тур до середины ноября, сделает 20 остановок для встреч и разговоров с читателями, после Америки направится в Канаду, а закончит этот пробег, уже точно не спринт, а марафон, в Лондоне. И там она, судя по уже проведенным встречам, будет повторять одни и те же доводы: ей не хватило времени, чтобы одолеть Трампа, а виноват Байден. Совершенно очевидно, что этот тур рассчитан на подготовку общественного мнения к участию Камалы Харрис в президентских выборах 2028 года. Однако сейчас ее шансы видятся ничтожными. По своему рейтингу она значительно уступает губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который возглавляет список претендентов от демократов и позиционирует себя как «лидер всех свободных людей Америки». А нападки Харрис на бывшего босса вряд ли добавят ей престижа. Сам тур тоже выглядит довольно провальным. Но главная причина этого не в критике Байдена, а в отторжении многочисленных избирателей политики демократической администрации по отношению к Израилю. Но здесь уже под обстрел попадают и Камала, и сам Байден.

Особенно наглядно это проявилось во время встречи в Чикаго, где выступление Харрис постоянно прерывали протестующие. Один из них, представляющий пропалестинскую организацию, вскочил со своего стула и, размахивая фотографиями руин домов в Газе и лежащих на улицах трупов, закричал на весь зал: «Вы убийца, Камала. Вы поддерживаете геноцид». Во время того же выступления, когда Харрис говорила о важности свободной и независимой прессы, ее прервал другой участник. «Что вы скажете о тех журналистах, которых вы позволили убить в Газе? Вы отправили 20 миллиардов долларов Израилю, чтобы тот творил геноцид (этот человек имел в виду военную помощь Израилю на эту сумму, которая включала боевые самолеты и артиллерийские снаряды). Ваше наследие — это геноцид», - были последние слова критика Харрис, после чего охрана его вывела из зала. Подобное произошло и на встрече в Вашингтоне. После того как ее выступление прервали несколько раз, она посоветовала всем недовольным «пойти в Белый дом к Трампу и прямо спросить его о действиях администрации в отношении Израиля».