Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!

Международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» освобождены от санкций Великобритании.

Об этом сообщили в Министерстве финансов королевства, которое в среду включило в санкционный список НК «Лукойл» и «Роснефть».

Освобождение от санкций до 14 октября 2027 года получили проекты КТК («Каспийский трубопроводный консорциум»), «ТенгизШевройл», «Шахдениз», Южно-Кавказский трубопровод (Баку–Тбилиси–Эрзурум), Azerbaijan Gas Supply Company и «Карачаганак».