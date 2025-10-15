USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!

Отдел информации
21:14 1187

Международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» освобождены от санкций Великобритании.

Об этом сообщили в Министерстве финансов королевства, которое в среду включило в санкционный список НК «Лукойл» и «Роснефть».

Освобождение от санкций до 14 октября 2027 года получили проекты КТК («Каспийский трубопроводный консорциум»), «ТенгизШевройл», «Шахдениз», Южно-Кавказский трубопровод (Баку–Тбилиси–Эрзурум), Azerbaijan Gas Supply Company и «Карачаганак».

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 694
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1515
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1072
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1188
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1527
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1396
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3888
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3426
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6816
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 698
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7630

ЭТО ВАЖНО

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 694
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1515
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1072
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1188
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1527
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1396
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3888
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3426
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6816
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 698
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться