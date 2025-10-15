Казахстан хочет. Азербайджан не может

В Баку состоялось XXI заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном. Сделанные в ходе встречи заявления относительно расширения нефтяного взаимодействия двух стран носили не только экономический, но и четко выраженный региональный, а также политический подтекст. Наиболее заметными темами стали два взаимосвязанных вопроса - предложение от национальной нефтегазовой компании Казахстана «КазМунайГаз» для Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) принять участие в разработке месторождения «Дунга» в Мангистауской области, а также возможный резкий рост объемов транзита казахстанской нефти через нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан.

По информации, предоставленной источниками haqqin.az на азербайджанском нефтяном рынке, грузоотправители с проекта «Дунга» уже с 2022 года осуществляют частичные поставки сырья через нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан. Таким образом, в случае вхождения SOCAR в данный проект будет создан прецедент: впервые азербайджанская компания будет транспортировать по указанному маршруту нефть, добытую не на своей территории, а на противоположном берегу Каспийского моря. Как уточнили в Министерстве энергетики Казахстана, проект «Дунга» по объему не является крупным - он был открыт еще в советский период, однако его полноценная разработка началась лишь в 2007 году. С момента начала эксплуатации с этого месторождения было добыто около 9 миллионов тонн нефти при оценочных геологических запасах в 100 миллионов тонн. Оператором этого сухопутного месторождения выступает компания Dunga Operating GmbH — совместное предприятие, в котором 60 процентов акций принадлежит «КазМунайГаз», а оставшаяся доля распределена между компаниями Oman Oil и Partex Kazakhstan. Текущее производство на месторождении составляет приблизительно от 600 до 700 тысяч тонн нефти в год. А благодаря его расположению в непосредственной близости от порта Актау транспортировка на танкерах до Баку и последующая прокачка через нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан не представляют логистической сложности. Тем не менее, до настоящего времени экспорт нефти с «Дунги» по этому маршруту не превышал 200 тысяч тонн в год. С марта 2023 года основной транзит казахстанской нефти по трубе Баку—Тбилиси—Джейхан обеспечивают поставки с крупных месторождений «Тенгиз» и «Кашаган». В 2024 году общий объем казахстанской нефти, прошедшей через данный маршрут, составил 1 миллион 400 тысяч тонн. В 2025 году планируется увеличить этот показатель до 1 миллиона 700 тысяч тонн.

На этом фоне 14 октября довольно громко прозвучало заявление министров энергетики Азербайджана и Казахстана, в соответствии с которым к 2027 году объемы транзита казахстанской нефти через нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан могут достичь 7 миллионов тонн в год. Однако ранее представители Азербайджана неоднократно подчеркивали, что существующие ограничения технического и технологического характера позволяют принимать в год от 2,2 до 2,5 миллиона тонн казахстанской нефти. Это связано с повышенным содержанием серы в казахстанском сырье, что влияет на качество нефтяной смеси BTC Blend, экспортируемой из турецкого порта Джейхан. Указывается, что ухудшение ее характеристик может вызвать недовольство европейских покупателей. Комментировавший по просьбе haqqin.az источник на нефтяном рынке Азербайджана, выразил сомнение в достижимости к 2027 году заявленного объема в 7 миллионов тонн. По его словам, для этого транзит должен быть распределен не только через Баку—Тбилиси—Джейхан, но и через нефтепровод Баку—Супса, мощность которого составляет 5 миллионов тонн в год. Однако, согласно текущей логике поставок, Казахстан отдает предпочтение маршрутам, ведущим к Средиземному, а не к Черному морю, по которому осуществляется экспорт через Супсу. В интервью haqqin.az директор Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан также выразил сомнение в возможности быстрой реализации подобных планов. Он подчеркнул, что для транзита 7 миллионов тонн нефти в год не хватит как танкерного флота на Каспии, так и инфраструктуры на приемном терминале AzerTrans в Сангачале.

«В частности, - отметил Шабан, - может потребоваться строительство новой трубопроводной перемычки, поскольку существующие 16- и 30-дюймовые линии уже задействованы для текущих объемов». По оценке эксперта, реализация подобного проекта требует значительного времени, а озвученные намерения носят, скорее, декларативный характер. Подобное заявление, по мнению экспертов, может быть адресовано как западным странам, так и Российской Федерации. Известно, что около 80 процентов экспорта нефти Казахстана осуществляется через территорию России по трубам Каспийского трубопроводного консорциума. В 2025 году Казахстан планирует добыть 96 миллионов тонн нефти, из которых около 70 миллионов будет направлено на экспорт. При этом порядка 80 процентов экспортных поставок по-прежнему придутся на Каспийский трубопроводный консорциум. Таким образом, говорить в ближайшей перспективе о прямой конкуренции между российским и азербайджанским маршрутами не приходится. Однако политический сигнал, прозвучавший в Баку, указывает на то, что Казахстан на фоне усиления международных санкций в отношении Российской Федерации начинает все активнее рассматривать альтернативные маршруты. Это становится особенно актуальным в контексте роста добычи на ключевых месторождениях страны. В частности, месторождение «Тенгиз» в 2025 году может дать более 34 миллионов тонн нефти — на 6 миллионов тонн больше, чем в 2024 году. «Кашаган» также планирует умеренный рост добычи, готовясь к реализации второго этапа освоения.