Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Европа не соглашается на американские санкции против Китая

21:30 308

Администрация США готова ввести новые пошлины против Китая из-за закупок российской нефти при условии поддержки со стороны европейских союзников, однако Европарламент не намерен одобрять такие меры, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как отметил глава американского Минфина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил ему «сказать нашим европейским союзникам, что мы поддержим то, что вы можете назвать пошлинами в отношении Китая из-за (закупок) российской нефти или пошлинами в отношении Китая ради победы Украины, но наши европейские союзники должны быть готовы последовать за нами».

Бессент заверил, что в настоящий момент 85 сенаторов готовы поддержать законопроект о введении пошлин в размере 500% на поставки из Китая под предлогом закупок российской нефти. При этом он отметил, что «нам сказали, что Европарламент не одобрит такие же меры».

Министр также заявил, что «Китай покупает 60% российских энергоносителей».

Трамп 20 сентября подтвердил, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер намерен добиться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти. 13 сентября Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы при условии, что все члены НАТО объединятся и прекратят импорт энергоресурсов из РФ, подчеркнув, что продолжающийся импорт со стороны некоторых союзников «ослабил переговорные позиции альянса».

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 700
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1522
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1076
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1192
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1531
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1400
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3890
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3427
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6816
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 698
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7632

