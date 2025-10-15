Европа не соглашается на американские санкции против Китая

Администрация США готова ввести новые пошлины против Китая из-за закупок российской нефти при условии поддержки со стороны европейских союзников, однако Европарламент не намерен одобрять такие меры, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как отметил глава американского Минфина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил ему «сказать нашим европейским союзникам, что мы поддержим то, что вы можете назвать пошлинами в отношении Китая из-за (закупок) российской нефти или пошлинами в отношении Китая ради победы Украины, но наши европейские союзники должны быть готовы последовать за нами».

Бессент заверил, что в настоящий момент 85 сенаторов готовы поддержать законопроект о введении пошлин в размере 500% на поставки из Китая под предлогом закупок российской нефти. При этом он отметил, что «нам сказали, что Европарламент не одобрит такие же меры».

Министр также заявил, что «Китай покупает 60% российских энергоносителей».

Трамп 20 сентября подтвердил, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер намерен добиться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти. 13 сентября Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы при условии, что все члены НАТО объединятся и прекратят импорт энергоресурсов из РФ, подчеркнув, что продолжающийся импорт со стороны некоторых союзников «ослабил переговорные позиции альянса».