Разыгрывается кулинарный «Кубок Карабаха»

В рамках Международной выставки Rebuild Karabah, проходящей 14-16 октября в Бакинском Экспо-центре, впервые в Азербайджане организован "Кубок Карабаха" - Чемпионат национального кулинарного наследия. Основной целью чемпионата, организованного при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, Азербайджанского национального кулинарного центра и Ассоциации кулинаров Азербайджана, является демонстрация богатых традиций азербайджанской кухни, в частности кулинарного наследия Карабахского региона, продвижение его как среди местной, так и международной аудитории. "Кубок Карабаха" проходит по таким направлениям, как карабахская кухня, традиционная и современная национальная кухня из различных мясных продуктов, а также командные соревнования для молодежи и взрослых, региональная выставка национальных кондитерских изделий, демонстрация художественных скульптур из кондитерских изделий на карабахскую тематику и другие.

Повара, участвовавшие в соревнованиях, выступали как индивидуально, так и в командах, демонстрируя богатые традиции азербайджанской кухни, в частности уникальное кулинарное наследие Карабахского региона. На основании решения жюри, состоящего из профессиональных кулинаров, признанных экспертов в области питания и экспертов по национальной кухне, победители чемпионата были награждены "Кубком Карабаха", а также золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в индивидуальной и командной номинациях.