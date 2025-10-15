USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Разыгрывается кулинарный «Кубок Карабаха»

Отдел информации
21:40 258

В рамках Международной выставки Rebuild Karabah, проходящей 14-16 октября в Бакинском Экспо-центре, впервые в Азербайджане организован "Кубок Карабаха" - Чемпионат национального кулинарного наследия.

Основной целью чемпионата, организованного при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, Азербайджанского национального кулинарного центра и Ассоциации кулинаров Азербайджана, является демонстрация богатых традиций азербайджанской кухни, в частности кулинарного наследия Карабахского региона, продвижение его как среди местной, так и международной аудитории.

"Кубок Карабаха" проходит по таким направлениям, как карабахская кухня, традиционная и современная национальная кухня из различных мясных продуктов, а также командные соревнования для молодежи и взрослых, региональная выставка национальных кондитерских изделий, демонстрация художественных скульптур из кондитерских изделий на карабахскую тематику и другие.

Повара, участвовавшие в соревнованиях, выступали как индивидуально, так и в командах, демонстрируя богатые традиции азербайджанской кухни, в частности уникальное кулинарное наследие Карабахского региона.

На основании решения жюри, состоящего из профессиональных кулинаров, признанных экспертов в области питания и экспертов по национальной кухне, победители чемпионата были награждены "Кубком Карабаха", а также золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в индивидуальной и командной номинациях.

Отметим, что в рамках трехдневного мероприятия наряду с местными поварами были организованы мастер-классы известных представителей гастрономии Турции и Узбекистана. На мастер-классах участники, особенно молодые повара, познакомились с тонкостями карабахской и азербайджанской национальной кухни в целом, традиционными и современными кулинарными техниками, обменялись международным опытом.

В Госагентстве по туризму отметили, что позиционирование на местном и международном уровне туристических возможностей освобожденных территорий, в том числе кулинарного наследия Карабаха, является приоритетным направлением деятельности для туристической индустрии страны.

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 704
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1524
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1077
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1194
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1532
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1400
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3890
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3427
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6816
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 698
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7632

ЭТО ВАЖНО

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 704
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1524
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1077
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1194
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1532
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1400
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3890
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3427
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6816
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 698
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться