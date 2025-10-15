Евросоюз готовится к войне с Россией

Евросоюз готовится к масштабной оборонной реформе, предусматривающей совместное производство вооружений и дронов, чтобы к 2030 году обеспечить готовность Европы к возможным военным вызовам, сообщает Bloomberg.

Агентству стало известно о документе, предусматривающем значительное обновление военного планирования и системы закупок в Евросоюзе. В соответствии с планом к концу 2027 года совместные закупки вооружений в ЕС должны составить 40%, более чем вдвое превысив текущий показатель.

«Авторитарные государства все активнее вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры смещают фокус на другие регионы мира», – говорится в документе.

Подчеркивается, что «милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». В связи с этим странам ЕС рекомендуется координировать военные расходы и оперативно формировать коалиции для реализации совместных оборонных программ.

Комиссия рассчитывает, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в следующем году, чтобы к 2030 году Европа была готова к возможным боевым действиям. Официальная презентация плана запланирована на четверг, а окончательное обсуждение пройдет на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

В документе также отмечается, что общий оборонный бюджет ЕС с 2021 года почти удвоился – с 218 млрд евро до прогнозируемых 392 млрд евро в 2025-м. При этом расходы остаются фрагментированными, что тормозит быструю модернизацию вооружений.

Новая стратегия предполагает запуск совместных проектов в сфере противовоздушной обороны, ракетной защиты, дронов и технологий противодействия им. К началу 2026 года планируется сформировать коалиции для управления этими инициативами, а запуск проектов намечен на середину 2026-го.

Кроме того, в рамках плана предусмотрено создание к 2026 году фонда объемом до 1 млрд евро совместно с Европейским инвестиционным банком для поддержки оборонных разработок. Для более масштабных программ уже утвержден фонд на 150 млрд евро, который будет распределяться между различными проектами.

ЕС также намерен реализовать ключевые инициативы, такие как European Drone Defence и Eastern Flank Watch, учитывающие опыт Украины в отражении российских атак. Эти программы должны стартовать в 2026 году, а к 2027-му запустить единую континентальную систему дронов.