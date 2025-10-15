Французская молодежь не хочет Макрона

Более двух третей французов (68%) поддерживают идею проведения досрочных президентских выборов на фоне обострившегося политического кризиса в стране. Такие данные представлены в исследовании, проведенном компанией CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты JDD.

«По данным опроса… 68% французов поддерживают организацию досрочных президентских выборов», – передает телеканал.

Против такой идеи высказались 31% респондентов, еще 1% не определился с мнением. Наибольшая поддержка этой инициативы наблюдается среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – их доля достигает 89%, тогда как среди пожилых старше 65 лет она составляет 51%.

Опрос был проведен онлайн 14–15 октября 2025 года среди 1011 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Информация о статистической погрешности в исследовании не представлена.