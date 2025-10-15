Лига чемпионов: «Сабах» проиграл многократному чемпиону Германии

Азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» провел свой второй матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов.

На площадке Национальной гимнастической арены подопечные Римаса Куртинайтиса принимали знаменитый немецкий клуб «Альба Берлин». 11-кратный чемпион Германии победил со счетом 85:76.

Напомним, в первом матче чемпион Азербайджана проиграл в Чехии «Нимбурку». 29 октября «Сабах» сыграет во Франции с командой «Элан Шалон».

По итогам шести туров победитель группы напрямую выйдет в 1/8 финала. А клубы, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах за попадание в число 16-ти сильнейших.

Важно напомнить, что Азербайджан впервые представлен в регулярном сезоне баскетбольной Лиги чемпионов.