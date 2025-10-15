Купер просит ХАМАС прекратить

«Мы настоятельно призываем ХАМАС немедленно прекратить насилие и обстрелы мирных палестинских граждан в секторе Газа — как в контролируемых ХАМАС районах, так и в тех, которые под контролем армии Израиля за «желтой линией», – говорится в опубликованном заявлении Купера.

Глава CENTCOM призвал палестинское движение воспользоваться историческим шансом на установление мира и сложить оружие.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа ХАМАС от добровольного разоружения Вашингтон готов прибегнуть к принудительным мерам.