Купер просит ХАМАС прекратить

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер призвал палестинское движение ХАМАС прекратить обстрелы мирных жителей в секторе Газа.
«Мы настоятельно призываем ХАМАС немедленно прекратить насилие и обстрелы мирных палестинских граждан в секторе Газа — как в контролируемых ХАМАС районах, так и в тех, которые под контролем армии Израиля за «желтой линией», – говорится в опубликованном заявлении Купера.
Глава CENTCOM призвал палестинское движение воспользоваться историческим шансом на установление мира и сложить оружие.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа ХАМАС от добровольного разоружения Вашингтон готов прибегнуть к принудительным мерам.