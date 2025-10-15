USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Купер просит ХАМАС прекратить

22:27 1018

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер призвал палестинское движение ХАМАС прекратить обстрелы мирных жителей в секторе Газа.

«Мы настоятельно призываем ХАМАС немедленно прекратить насилие и обстрелы мирных палестинских граждан в секторе Газа — как в контролируемых ХАМАС районах, так и в тех, которые под контролем армии Израиля за «желтой линией», – говорится в опубликованном заявлении Купера.

Глава CENTCOM призвал палестинское движение воспользоваться историческим шансом на установление мира и сложить оружие.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа ХАМАС от добровольного разоружения Вашингтон готов прибегнуть к принудительным мерам.

Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
21:47 2876
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
19:28 4935
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
22:48 1798
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
22:54 926
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 2803
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 3543
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1905
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 2167
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 2398
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 2376
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 4209

ЭТО ВАЖНО

Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
21:47 2876
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
19:28 4935
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
22:48 1798
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
22:54 926
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 2803
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 3543
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1905
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 2167
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 2398
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 2376
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 4209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться