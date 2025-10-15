Европейцы пошли против воли Трампа

USD 1.7000
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может впервые пойти наперекор администрации Дональда Трампа, поддержав инициативу ООН по сокращению выбросов парниковых газов в международном судоходстве. Об этом сообщает портал Euractiv.

Как сообщили изданию источники в Еврокомиссии, фон дер Ляйен поддержала соглашение, несмотря на прямые предостережения со стороны США. Вашингтон 11 октября заявил, что страны и должностные лица, одобряющие инициативу, могут столкнуться с рядом мер – от визовых ограничений до запрета захода судов в американские порты.

Речь идет о предложении ООН, согласно которому объемы выбросов парниковых газов от международного судоходства, составляющие сегодня около 3% глобального показателя, должны быть сокращены до нуля к 2050 году. В случае одобрения документ вступит в силу в 2027 году. Меры затронут крупные океанские суда водоизмещением более 5 тыс. тонн: судовладельцы, превышающие установленные нормы загрязнений, будут обязаны компенсировать выбросы, в то время как операторы, добившиеся сокращения, смогут рассчитывать на финансовое вознаграждение.

США в свою очередь заявили, что не допустят «никаких действий, которые приведут к увеличению расходов» для американских граждан, туристов, судоходных компаний, их клиентов и других участников отрасли.

Окончательное решение по соглашению будет принято на заседании экологического комитета Международной морской организации, проходящем с 14 по 17 октября.

