Украина могла бы вернуть оккупированные территории, если бы Северная Корея не поддержала Россию. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы — прежде всего Северной Кореей.

Глава ГУР сделал это заявление на заседании Киевской ассоциации военных атташе, в которую входят почти все аккредитованные на Украине представители военно-дипломатического корпуса. Буданов подчеркнул, что помощь КНДР, оказываемая России, не позволяет Украине вернуть утраченные территории.