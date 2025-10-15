Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства

Эту информацию в среду подтвердил российским журналистам источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам собеседника, это совместное решение регионального УМВД и управления ФСБ по Ульяновской области.

Что стало причиной такого решения, неизвестно. Собеседник журналистов также не мог достоверно ответить на этот вопрос. В УМВД и УФСБ информацию не комментируют. Сам Ислам Гусейнов также отказался от комментариев. Другой источник сообщил, что, по его данным, «здесь нет никакой политики, чисто юридическая история, которая связана с нарушениями процедуры при получении гражданства» (российское гражданство Ислам Гусейнов получил еще в 90-е годы).

Ислам Гусейнов возглавляет азербайджанскую диаспору и национально-культурную автономию с 2005 года. Также является председателем регионального отделения общественной организации «Азербайджанский национальный конгресс».

До последнего времени был советником губернатора по вопросам национальностей (в администрации губернатора говорят, что он отказался от этого статуса полгода назад), является членом совета национальностей при губернаторе Ульяновской области. Известен в регионе как меценат, благотворитель, предприниматель.

Является совладельцем и гендиректором строительной компании «Специализированный застройщик «Континент-плюс», а также владельцем и директором ООО «Терра» (аренда и управление недвижимым имуществом).