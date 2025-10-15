Трамп дал отмашку ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа дала разрешение ЦРУ на проведение секретных операций в Венесуэле в рамках усиления кампании против главы государства Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Данное разрешение стало очередной мерой в рамках кампании давления на Венесуэлу с целью свержения Николаса Мадуро. По информации издания, оно было принято на фоне того, что вооруженные силы США разрабатывают различные сценарии для администрации Трампа, включая возможные удары на территории самой Венесуэлы.