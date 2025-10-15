Баскетбольный «Нефтчи» дебютировал на Кубке Европы

Азербайджанский баскетбольный клуб «Нефтчи» провел первый в своей истории матч в регулярном сезоне Кубка Европы.

В польском Сопоте бакинцы играли с клубом «Энерга Трефл». Хозяева победили со счетом 92:63.

Команды выступают в группе «I» вместе с другим азербайджанским клубом «Абшерон Лайонс» и эстонским «Калев/Крамо».

Завтра в Бакинском дворце спорта «Львы» примут гостей из балтийской страны. Игра начнется в 19:00.

10 победителей групп и шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут во второй этап.