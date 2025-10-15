USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Баскетбольный «Нефтчи» дебютировал на Кубке Европы

Отдел спорта
15 октября 2025, 23:22 230

Азербайджанский баскетбольный клуб «Нефтчи» провел первый в своей истории матч в регулярном сезоне Кубка Европы.

В польском Сопоте бакинцы играли с клубом «Энерга Трефл». Хозяева победили со счетом 92:63.

Команды выступают в группе «I» вместе с другим азербайджанским клубом «Абшерон Лайонс» и эстонским «Калев/Крамо».

Завтра в Бакинском дворце спорта «Львы» примут гостей из балтийской страны. Игра начнется в 19:00.

10 победителей групп и шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут во второй этап.

Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 2883
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 4941
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 1815
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 933
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 2810
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
15 октября 2025, 21:22 3551
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 1909
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
15 октября 2025, 21:14 2170
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2400
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
15 октября 2025, 20:57 2380
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
15 октября 2025, 19:59 4213

ЭТО ВАЖНО

Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 2883
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 4941
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 1815
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 933
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 2810
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
15 октября 2025, 21:22 3551
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 1909
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
15 октября 2025, 21:14 2170
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2400
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
15 октября 2025, 20:57 2380
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
15 октября 2025, 19:59 4213
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться