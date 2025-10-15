Россиянам предложили снизить уровень жизни

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил радикальный метод решения демографического кризиса в России. На обсуждении законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате парламентарий заявил, что для повышения рождаемости необходимо снизить уровень жизни населения.

«Нужно раз и навсегда забыть догму о том, что демографические проблемы поможет решить улучшение материальных условий. Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — сказал Матвейчев.

Депутат также раскритиковал идею материальной поддержки семей с детьми: «Все разговоры о том, что «дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить» — это все лукавство».

Аборты Матвейчев сравнил с военными потерями, указав, что от них «гибнет столько же людей, сколько на СВО». «После легализации абортов в СССР мы сами убили больше людей, чем Гитлер», — подчеркнул он. Депутат посетовал, что россияне «живут настоящим» и «хотят получать все от жизни», а женщины теперь предпочитают карьеру семье, за что, по его словам, «никто не избежит кары».

Коллега Матвейчева Виталий Милонов в ходе обсуждений заявил, что чаще всего к абортам женщин склоняют мужчины, а потому, по его мнению, «нужно уделять внимание пропаганде». Милонов добавил, что «настоящий мужчина никогда не позволит делать аборт: дома запрет, выйти не даст, но на аборт не пустит».

Другой депутат, Николай Николаев, обвинил Россию в «подражании ультралиберальным оппонентам» и призвал начать «борьбу с фундаментальным пороком системы». Он подчеркнул, что российская этика «основана на православии», а потому «жизнь ребенка нужно признавать еще до рождения».

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года число рождений сократилось на 4% по сравнению с прошлым годом — до 288,8 тысячи детей, что, как указывал демограф Алексей Ракша, стало минимумом со времен XVIII–XIX веков. В 2024 году в РФ родились 1,222 млн детей — минимум с 1999 года. Число умерших при этом составило более 1,8 млн человек, а естественная убыль населения за год — почти 600 тыс. человек. После таких показателей власти засекретили детализированные данные по рождаемости и общей численности населения.