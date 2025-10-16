Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление.
«Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет «Томагавк», Трамп заявил, что изучает «другие варианты».
«Мне нужно будет принять решение на этот счет», – подчеркнул хозяин Белого дома.
По словам американского лидера, на предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российской-украинскую войну. При этом Трамп не конкретизировал, о чем именно пойдет речь.
Он добавил, что РФ потеряла на войне с Украиной 1,5 млн человек, в основном военнослужащих.
«Россия должна была выиграть эту войну в первую же неделю, а она идет уже четвертый год», – указал Трамп.
Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину: «Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать русских».
Трамп также утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.
«Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», – подчеркнул президент США.
*** 00:20
Президент США Дональд Трамп продолжает работу над урегулированием российско-украинской войны. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.
«Я усердно работаю над российским вопросом», — сказал он.
Трамп также задался вопросом, какое из достижений было бы важнее — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Ведущий телеканала предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке сложнее поддавался разрешению.
«Это правда… Один длится уже три года, другой — три тысячи», — согласился президент.
В Белом доме 17 октября ожидается встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Зеленский во второй половине дня 13 октября сообщил о предстоящей встрече в Вашингтоне, что затем подтвердил и Трамп. В ходе визита основное внимание будет уделено вопросам противовоздушной обороны и «дальнобойных возможностей».
11 и 12 октября лидеры провели два телефонных разговора, после которых американский президент не исключил возможность поставок Украине крылатых ракет «Томагавк» с дальностью до 2,5 тысячи километров, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован.