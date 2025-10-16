Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление.

«Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет «Томагавк», Трамп заявил, что изучает «другие варианты».

«Мне нужно будет принять решение на этот счет», – подчеркнул хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, на предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российской-украинскую войну. При этом Трамп не конкретизировал, о чем именно пойдет речь.

Он добавил, что РФ потеряла на войне с Украиной 1,5 млн человек, в основном военнослужащих.

«Россия должна была выиграть эту войну в первую же неделю, а она идет уже четвертый год», – указал Трамп.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину: «Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать русских».

Трамп также утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

«Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», – подчеркнул президент США.