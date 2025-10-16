Россия для мигрантов

«Фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в том числе из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», – говорится в опубликованной новой концепции миграционной политики.

В документе отмечается, что среди трудовых мигрантов значительную часть составляют низкоквалифицированные специалисты. При этом власти намерены сосредоточить усилия на ускорении перехода к целенаправленному и организованному набору иностранных работников, прежде всего прибывающих без виз, с возможностью трудоустройства у конкретного работодателя на определенный срок на основании трудового договора и разрешения на работу. Кроме того, планируется повысить ответственность работодателей и усовершенствовать налоговое администрирование в части уплаты НДФЛ и страховых взносов за иностранных сотрудников.