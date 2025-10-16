USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Россия для мигрантов

00:25 932

Российские власти прогнозируют рост числа трудовых мигрантов в стране в течение ближайших пяти лет, сообщает ТАСС.

«Фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в том числе из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», – говорится в опубликованной новой концепции миграционной политики.

В документе отмечается, что среди трудовых мигрантов значительную часть составляют низкоквалифицированные специалисты. При этом власти намерены сосредоточить усилия на ускорении перехода к целенаправленному и организованному набору иностранных работников, прежде всего прибывающих без виз, с возможностью трудоустройства у конкретного работодателя на определенный срок на основании трудового договора и разрешения на работу. Кроме того, планируется повысить ответственность работодателей и усовершенствовать налоговое администрирование в части уплаты НДФЛ и страховых взносов за иностранных сотрудников.

Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1306
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 3979
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5545
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 3667
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1468
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 3888
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
15 октября 2025, 21:22 4599
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 2339
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
15 октября 2025, 21:14 2672
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2769
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
15 октября 2025, 20:57 2786

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1306
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 3979
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5545
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 3667
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1468
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 3888
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
15 октября 2025, 21:22 4599
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 2339
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
15 октября 2025, 21:14 2672
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2769
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
15 октября 2025, 20:57 2786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться