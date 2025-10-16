Шпионская активность России в США выросла на треть

Число дел, связанных с противодействием разведывательной деятельности России, увеличилось в США на 33% за последнее время. Об этом заявил директор ФБР Кэш Пател.

«Мы пресекаем разведывательную деятельность своих основных партнеров в лице Китая, России и Ирана. Только применительно к Китаю у нас произошел рост более чем на 50% числа арестов и преданий суду (подозреваемых). По Ирану – 50-процентный рост в плане дел, касающихся разведки. И по России – 33-процентный рост лишь по делам, касающимся разведывательной деятельности», – заявил Пател, выступая вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на пресс-конференции, посвященной активизации работы американских правоохранительных органов.

При этом никаких деталей, касающихся контрразведывательной деятельности США, Пател не привел.