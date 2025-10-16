USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Шпионская активность России в США выросла на треть

01:16 171

Число дел, связанных с противодействием разведывательной деятельности России, увеличилось в США на 33% за последнее время. Об этом заявил директор ФБР Кэш Пател.

«Мы пресекаем разведывательную деятельность своих основных партнеров в лице Китая, России и Ирана. Только применительно к Китаю у нас произошел рост более чем на 50% числа арестов и преданий суду (подозреваемых). По Ирану – 50-процентный рост в плане дел, касающихся разведки. И по России – 33-процентный рост лишь по делам, касающимся разведывательной деятельности», – заявил Пател, выступая вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на пресс-конференции, посвященной активизации работы американских правоохранительных органов.

 При этом никаких деталей, касающихся контрразведывательной деятельности США, Пател не привел. 

Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1309
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 3981
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5545
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 3670
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1468
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 3889
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
15 октября 2025, 21:22 4601
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 2339
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
15 октября 2025, 21:14 2672
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2769
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
15 октября 2025, 20:57 2786

