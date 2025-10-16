USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Орбан боится ответа Москвы

01:37 507

Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских активов, если возможные ответные меры Москвы создадут угрозу интересам венгерских компаний. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

«Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери», – отметил глава правительства.

Ожидается, что вопрос о замороженных российских активах будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 23–24 октября. Премьер-министр Венгрии сообщил, что Будапешт консультируется с Москвой по данной теме, стремясь понять, какие ответные меры могут быть приняты в случае реализации инициативы ЕС.

Большая часть суверенных активов России, замороженных в Европе, — более 200 млрд евро — заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии. Сам депозитарий неоднократно выражал несогласие с возможной экспроприацией этих средств, предупреждая, что подобный шаг может привести к судебным искам.

Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США объектив haqqin.az
02:35 239
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 459
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 4425
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2930
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 1993
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 580
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1964
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 4399
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5780
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1662
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 4310

