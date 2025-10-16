Орбан боится ответа Москвы

Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских активов, если возможные ответные меры Москвы создадут угрозу интересам венгерских компаний. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

«Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери», – отметил глава правительства.

Ожидается, что вопрос о замороженных российских активах будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 23–24 октября. Премьер-министр Венгрии сообщил, что Будапешт консультируется с Москвой по данной теме, стремясь понять, какие ответные меры могут быть приняты в случае реализации инициативы ЕС.

Большая часть суверенных активов России, замороженных в Европе, — более 200 млрд евро — заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии. Сам депозитарий неоднократно выражал несогласие с возможной экспроприацией этих средств, предупреждая, что подобный шаг может привести к судебным искам.