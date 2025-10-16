USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

На дне азербайджанского футбола: немецкий болельщик и большие надежды

ВИДЕО
Отдел спорта
01:44 442

Азербайджанский клубный футбол не ограничивается матчами «Карабаха» в Лиге чемпионов и играми Премьер-лиги. Есть еще Первая лига и даже Вторая, созданная относительно недавно и являющаяся самой последней ступенью в системе профессионального и полупрофессионального клубного футбола страны.

Чем живут и дышат на нижних футбольных этажах?

Профессиональная футбольная лига подготовила видеорепортаж с матча «Ширван» - «Араз-Саатлы» - команд, выступающих во Второй лиге. В родных стенах «Ширван» победил со счетом 4:0 и после пяти туров входит в тройку лидеров вместе с «Гарадаг-Локбатаном» и «Ханкенди».

Местные болельщики, изголодавшиеся по футболу, верят, что «Ширван» уже в этом сезоне пробьется в Первую лигу. А некоторые в скором будущем видят родной клуб в элите азербайджанского футбола и даже в еврокубках.

Любопытно, что среди зрителей, наблюдавших за игрой, был и немецкий болельщик. Он рассказал, что в Ширване живет его тесть, а сам он часто ходит на матчи.

Во Второй лиге 12 команд борются за единственную прямую путевку в Первую лигу. Ее получит чемпион. Если, конечно, будет соответствовать требованиям лицензирования. Занявший же 2-е место коллектив сыграет в переходном матче с предпоследней, 9-й командой Первой лиги.

Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США объектив haqqin.az
02:35 239
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 460
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 4425
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2930
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 1994
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 582
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1964
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 4399
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5780
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1662
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 4310

ЭТО ВАЖНО

Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США объектив haqqin.az
02:35 239
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 460
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 4425
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2930
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 1994
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 582
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1964
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 4399
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5780
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1662
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 4310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться