На дне азербайджанского футбола: немецкий болельщик и большие надежды

Азербайджанский клубный футбол не ограничивается матчами «Карабаха» в Лиге чемпионов и играми Премьер-лиги. Есть еще Первая лига и даже Вторая, созданная относительно недавно и являющаяся самой последней ступенью в системе профессионального и полупрофессионального клубного футбола страны.
Чем живут и дышат на нижних футбольных этажах?
Профессиональная футбольная лига подготовила видеорепортаж с матча «Ширван» - «Араз-Саатлы» - команд, выступающих во Второй лиге. В родных стенах «Ширван» победил со счетом 4:0 и после пяти туров входит в тройку лидеров вместе с «Гарадаг-Локбатаном» и «Ханкенди».
Местные болельщики, изголодавшиеся по футболу, верят, что «Ширван» уже в этом сезоне пробьется в Первую лигу. А некоторые в скором будущем видят родной клуб в элите азербайджанского футбола и даже в еврокубках.
Любопытно, что среди зрителей, наблюдавших за игрой, был и немецкий болельщик. Он рассказал, что в Ширване живет его тесть, а сам он часто ходит на матчи.
Во Второй лиге 12 команд борются за единственную прямую путевку в Первую лигу. Ее получит чемпион. Если, конечно, будет соответствовать требованиям лицензирования. Занявший же 2-е место коллектив сыграет в переходном матче с предпоследней, 9-й командой Первой лиги.