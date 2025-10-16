На дне азербайджанского футбола: немецкий болельщик и большие надежды

Азербайджанский клубный футбол не ограничивается матчами «Карабаха» в Лиге чемпионов и играми Премьер-лиги. Есть еще Первая лига и даже Вторая, созданная относительно недавно и являющаяся самой последней ступенью в системе профессионального и полупрофессионального клубного футбола страны.

Чем живут и дышат на нижних футбольных этажах?

Профессиональная футбольная лига подготовила видеорепортаж с матча «Ширван» - «Араз-Саатлы» - команд, выступающих во Второй лиге. В родных стенах «Ширван» победил со счетом 4:0 и после пяти туров входит в тройку лидеров вместе с «Гарадаг-Локбатаном» и «Ханкенди».