МВФ предупреждает: можно доиграться

Аналитики фонда фиксируют тенденцию спада темпов глобального роста с 3,3% в 2024 году до 3,2% - в 2025-м и 3,1% - в 2026-м. При этом ведущие экономики будут расти на 1,6% в нынешнем и будущем году по сравнению с 1,8% в прошлом. Заметное падение темпов роста в Соединенных Штатах: 2% в 2025-м и 2,1% - в 2026-м, в то время как в 2024 году показатель составлял 2,8%.

Страны еврозоны в среднем развиваются медленнее общемировых темпов: от 0,9% в 2024 году, 1,2% - в нынешнем и прогноз на следующий год: 1,1%. Причем самые высокие темпы демонстрирует Испания, правда, они заметно падают: от 3,5% в 2024 году до 2,9% - в этом, а прогноз на 2026-й – 2%.

Притормаживает Китай: с 5% в минувшем году до 4,8% - в этом, а в 2026-м и вовсе ожидается 4,2%. Для Китая, еще недавно росшего двузначными темпами, это тревожный звонок. Указания товарища Си, данные в 2020 году, удвоить экономику к 2030 году рискуют быть невыполненными.

Россия с относительно высокого для нее роста в 4,3% в прошлом году за счет колоссальных вливаний в оборонный сектор при продолжавших расти расходах в 2025 году опустилась до 0,6%. На следующий год, если повезет, будет 1%.