МВФ предупреждает: можно доиграться

Международный валютный фонд опубликовал свой обзор глобальных экономических тенденций по состоянию на октябрь 2025 года.
Аналитики фонда фиксируют тенденцию спада темпов глобального роста с 3,3% в 2024 году до 3,2% - в 2025-м и 3,1% - в 2026-м. При этом ведущие экономики будут расти на 1,6% в нынешнем и будущем году по сравнению с 1,8% в прошлом. Заметное падение темпов роста в Соединенных Штатах: 2% в 2025-м и 2,1% - в 2026-м, в то время как в 2024 году показатель составлял 2,8%.
Страны еврозоны в среднем развиваются медленнее общемировых темпов: от 0,9% в 2024 году, 1,2% - в нынешнем и прогноз на следующий год: 1,1%. Причем самые высокие темпы демонстрирует Испания, правда, они заметно падают: от 3,5% в 2024 году до 2,9% - в этом, а прогноз на 2026-й – 2%.
Притормаживает Китай: с 5% в минувшем году до 4,8% - в этом, а в 2026-м и вовсе ожидается 4,2%. Для Китая, еще недавно росшего двузначными темпами, это тревожный звонок. Указания товарища Си, данные в 2020 году, удвоить экономику к 2030 году рискуют быть невыполненными.
Россия с относительно высокого для нее роста в 4,3% в прошлом году за счет колоссальных вливаний в оборонный сектор при продолжавших расти расходах в 2025 году опустилась до 0,6%. На следующий год, если повезет, будет 1%.
Аналитики МВФ указывают на то, что тарифная война Трампа, вопреки тревожным ожиданиям, пока не сильно ударила по глобальной экономике, но внесла значительную неопределенность в перспективы.
Негативный эффект может иметь жесткая иммиграционная политика в ряде стран, прежде всего в Соединенных Штатах. Для самих США проблема с трудовыми ресурсами в итоге может обернуться потерей 0,3-0,5% ВВП: «Определенные сектора экономики, где иммигранты составляют большую долю рабочей силы, такие как строительство, гостиничный бизнес, сфера бытовых услуг и сельское хозяйство, могут испытать большее инфляционное давление, чем прочие».
Само обстоятельство, что инвесторы сохраняют позитивные ожидания вопреки политическим факторам, ухудшающим рыночные условия, аналитики называют тревожным знаком, «переоцененными ожиданиями», что может обернуться будущими потерями.
Другой источник возможных проблем – американский рынок ценных бумаг, где наблюдается бум, связанный с высокотехнологичными компаниями, «большой семеркой», вкладывающими огромные средства в искусственный интеллект. Именно они задают сверхпозитивные ожидания остальному рынку. Если вложения не будут давать ожидаемую отдачу, произойдет внезапная и резкая коррекция рынка, что чревато большими потерями.