Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США

Чикаго (США). Сотрудник полиции направляет оружие на протестующего
Найроби (Кения). Сторонники оплакивают смерть лидера кенийской оппозиции Раилы Одинги
Дакка (Бангладеш). Родственники женщин, погибших в пожаре, собрались возле швейной фабрики, где они работали. В результате пожара, вспыхнувшего на швейной фабрике, погибло не менее 20 женщин
Нейпьидо (Мьянма). Глава военной хунты Мин Аунг Хлайн сидит в первом ряду во время церемонии, посвященной 10-й годовщине соглашения о прекращении огня в стране
Париж (Франция). Фермеры протестуют возле Эйфелевой башни против торгового альянса МЕРКОСУР со странами Южной Америки
Ла-Рапита (Испания). Волонтеры убирают улицы каталонского города после урагана «Элис»
Поса-Рика (Мексика). Люди идут по улице, покрытой грязью и мусором из-за проливных дождей