Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США

Чикаго (США). Сотрудник полиции направляет оружие на протестующего

Найроби (Кения). Сторонники оплакивают смерть лидера кенийской оппозиции Раилы Одинги

Дакка (Бангладеш). Родственники женщин, погибших в пожаре, собрались возле швейной фабрики, где они работали. В результате пожара, вспыхнувшего на швейной фабрике, погибло не менее 20 женщин

Нейпьидо (Мьянма). Глава военной хунты Мин Аунг Хлайн сидит в первом ряду во время церемонии, посвященной 10-й годовщине соглашения о прекращении огня в стране

Париж (Франция). Фермеры протестуют возле Эйфелевой башни против торгового альянса МЕРКОСУР со странами Южной Америки

Ла-Рапита (Испания). Волонтеры убирают улицы каталонского города после урагана «Элис»

Поса-Рика (Мексика). Люди идут по улице, покрытой грязью и мусором из-за проливных дождей

Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 464
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 4429
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 2931
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 1995
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 585
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек
Трамп: Украина хочет идти в атаку. Россия потеряла 1,5 млн человек обновлено 00:37
00:37 1965
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема
15 октября 2025, 21:47 4400
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час; все еще актуально
15 октября 2025, 19:28 5783
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии
15 октября 2025, 22:54 1665
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
15 октября 2025, 21:56 4313

