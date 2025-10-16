USD 1.7000
ХАМАС тянет время. Израиль и США грозят возобновлением боев

Движению ХАМАС необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение группировки.

ХАМАС должен передать Израилю еще 20 останков похищенных израильтян.

«Возвращение того, что осталось от тел заложников [которые не были возвращены], требует больших усилий и специального оборудования для поиска, и мы прилагаем большие усилия для решения этой проблемы», — говорится в сообщении движения.

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинской группировке возобновить боевые действия в секторе Газа. «Если ХАМАС откажется выполнять условия соглашения, Израиль, действуя в координации с Соединенными Штатами, возобновит боевые действия», - цитирует слова Каца AFP.

Однако ХАМАС накануне передачи тел заявил, что выполнил свои обязательства по соглашению о прекращении огня, вернув всех живых заложников и тела всех погибших пленников, «до которых ему удалось добраться».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тела многих погибших израильтян находятся в труднодоступных местах: «Некоторые из этих тел находятся под завалами, ...некоторые из них находятся в туннелях, которые находятся глубоко под землей». Трамп также заявил, что рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в городе Газа, если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения. Трамп заявил CNN, что израильские силы могут вернуться на улицы, «как только он скажет». По данным Reuters, боевики восстанавливают контроль над частями сектора Газа, из которых отошли израильские военные. Сообщается, что при этом были казнены несколько человек, которых обвинили в сотрудничестве с Израилем.

Корреспондент портала Axios Барак Равид написал в соцсети Х со ссылкой на двух чиновников в администрации президента США, что Турция и другие страны направят в сектор Газа экспертов для помощи в обнаружении и возвращении останков погибших заложников. «Они (ХАМАС) заявили, что в Газе нет тяжелой техники, необходимой для таких поисковых работ. ХАМАС практически невозможно добраться до всех погибших заложников», - сказал один из чиновников. США, как указывает журналист, предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая может привести к обнаружению тел заложников.

Накануне ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста тела еще двух заложников. Всего движение вернуло тела 10 человек.

