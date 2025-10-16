Племянника Гарегина II арестовали

Суд в Армении заключил под стражу на два месяца главу Арагацотнской епархии армянской церкви, епископа Мкртыча, ограничив также посещения священнослужителя до круга близких родственников. Об этом сообщил журналистам адвокат священнослужителя Ерем Саркисян.

Мкртыч Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина II.

Накануне Следственный комитет Армении задержал Прошяна. Как сообщали армянские СМИ, против него возбуждено уголовное дело в связи с собраниями и попыткой повлиять на результаты голосования. Также были задержаны пятеро священнослужителей Арагацотнской епархии. Правоохранительные органы Армении провели почти шестичасовое расследование в здании Арагацотнской епархии и изъяли коробки с документами и компьютер.