Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Фонд победы для Украины

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай, передает УНИАН.

Глава Белого дома поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.

«Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — «тарифа на российскую нефть» для Китая или «тарифа победы Украины» на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами», — заявил Бессент журналистам.

Сообщается, что, согласно стратегии Вашингтона, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства направят на вооружение украинской армии. План призван «оказать максимальное экономическое давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров» с президентами США и Украины - Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил готовность 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским для дальнейшего поиска путей урегулирования украинского конфликта.

