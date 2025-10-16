Фонд победы для Украины

Глава Белого дома поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай, передает УНИАН.

«Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — «тарифа на российскую нефть» для Китая или «тарифа победы Украины» на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами», — заявил Бессент журналистам.

Сообщается, что, согласно стратегии Вашингтона, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства направят на вооружение украинской армии. План призван «оказать максимальное экономическое давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров» с президентами США и Украины - Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил готовность 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским для дальнейшего поиска путей урегулирования украинского конфликта.