Трамп «рано обрадовался» обещанию Моди

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени».

«Я был недоволен тем, что Индия покупает (российскую. - ред.) нефть, и он (Моди. - ред.) сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», - сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Трамп назвал это обещание «большим шагом». «Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое», - цитирует его слова агентство Reuters.

В ответ на это заявление главы Белого дома в индийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется исключительно на интересы своих потребителей».

С таким заявлением выступил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели», - сказал он.

«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок является двойной целью нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям», - добавил Джайсвал.

Касаясь сотрудничества с США, представитель МИД отметил, что индийская сторона «на протяжении многих лет стремились расширить закупки энергии» в этой стране. «В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Нынешняя администрация [США] проявила интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», - указал Джайсвал.