США хуже, чем СССР

Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
10:16 356

В США произошел бунт на военном корабле. Все ведущие СМИ страны отказались подписаться под новой политикой, регулирующей отношения между масс-медиа и Пентагоном.

«Министр войны», как теперь его называют, дослужившийся лишь до звания майора Пит Хегсет утвердил новый регламент общения с прессой, который не оставляет камня на камне от Первой поправки к конституции США. По нему каждое СМИ должно публично согласиться со следующим: вся информация для последующей публикации/выхода в эфир, даже если она не является секретной должна утверждаться «соответствующим уполномоченным сотрудником» военного ведомства, а в случае отказа подписаться под новым регламентом это СМИ теряет аккредитацию в Пентагоне.

Первыми презрели новые порядки Washington Post, New York Times, Politico и Atlantic. Но затем к ним присоединились 20 СМИ страны - The Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, Bloomberg News, The Hill, CNN и многие другие. То есть практически все. В этом ряду оказались даже такие правые прореспубликанские издания как Washington Times, The Daily Caller и Washington Examiner.

Если уволят бывшего журналиста - нынешнего "министра война", то вряд ли какая-либо телекомпания согласится принять этого человека на работу. Как говорят в Америке, ему не найдется места даже в команде по отлову бродячих собак

И, наконец, одним из последних в ряды несогласных встал бывший работодатель Пита Хегсета – Fox News, в котором тот работал в качестве ведущего ток-шоу. Единственным кто принял новые дискриминационные нормы был дружественный к MAGA портал One America News.

В самих США и за ее пределами все чаще стали говорить, что Америка становится похожей на СССР. Там существовал приснопамятный Главлит, который осуществлял цензуру в печати. Как правило, это был один сотрудник в газете, которому поручалось каждый день просматривать все материалы на полосах, которые готовились к выходу. Как человек, проработавший в газете «Известиях» долгие годы я могу констатировать: цензор снимал материалы исключительно редко, подчас между ним и главредом разгорались ожесточенные споры по поводу той или иной статьи и руководство газеты отстаивала публикацию.

А в современной Америке выходит, что цензуре подлежат абсолютно все материалы журналистов, которые освещают деятельность Пентагона. То есть она успешно перегнала «совок». Как результат, отмечает автор The Atlantic Нэнси Юссеф, «в эту среду впервые с 1943 года, когда открылся Пентагон там не останется подавляющего большинства аккредитованных журналистов».

Журналисты упаковывают вещи, но не сдаются

А в совместном заявлении ассоциации печати США говорится, что наиболее позорным и неконституционным является требование министра Хегсета на получение «добровольного согласия на цензуру». То есть, таким образом, все подписанты выражают понимание того, что они действуют в нарушение закона.

Говорят, что в Пентагоне сейчас царит удручающая атмосфера. Журналисты, многие из которых проработали там десятилетия, упаковывают в коробки свои бумаги. Представители телекомпаний грузят оборудование, которое отправляют в свои штаб-квартиры. Но никто не готов сдаваться. «Большинство репортеров определенно решили продолжать свою работу, пусть за пределами Пентагона», - говорит на условиях анонимности один из сотрудников военного ведомства. При этом «все понимают, что речь идет лишь об одном человека - министре Хегсете, который стал достаточно уязвимой фигурой».

Если его уволят, то вряд ли какая-либо телекомпания согласится принять этого человека на работу. Как говорят в Америке, ему не найдется места даже в команде по отлову бродячих собак.

Ну а пока президент Трамп поддерживает своего министра, в продвижении которого он вложил столько сил. И этот мэн с волевым лицом идиота продолжает крушить все в своем ведомстве. Но как говорит лишенный аккредитации журналист, «в этом пресс-корпусе братство сильно как нигде, и там относятся ко всему происходящему с юмором, хотя он и окрашен в черный цвет».

Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 364
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3221
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 5630
Фонд победы для Украины
Фонд победы для Украины план Трампа
10:12 483
ХАМАС тянет время. Израиль и США грозят возобновлением боев
ХАМАС тянет время. Израиль и США грозят возобновлением боев
09:50 650
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США объектив haqqin.az
02:35 2954
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 7644
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48 8943
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 4085
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 4538
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 3882

