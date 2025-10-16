США хуже, чем СССР

В США произошел бунт на военном корабле. Все ведущие СМИ страны отказались подписаться под новой политикой, регулирующей отношения между масс-медиа и Пентагоном. «Министр войны», как теперь его называют, дослужившийся лишь до звания майора Пит Хегсет утвердил новый регламент общения с прессой, который не оставляет камня на камне от Первой поправки к конституции США. По нему каждое СМИ должно публично согласиться со следующим: вся информация для последующей публикации/выхода в эфир, даже если она не является секретной должна утверждаться «соответствующим уполномоченным сотрудником» военного ведомства, а в случае отказа подписаться под новым регламентом это СМИ теряет аккредитацию в Пентагоне. Первыми презрели новые порядки Washington Post, New York Times, Politico и Atlantic. Но затем к ним присоединились 20 СМИ страны - The Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, Bloomberg News, The Hill, CNN и многие другие. То есть практически все. В этом ряду оказались даже такие правые прореспубликанские издания как Washington Times, The Daily Caller и Washington Examiner.

И, наконец, одним из последних в ряды несогласных встал бывший работодатель Пита Хегсета – Fox News, в котором тот работал в качестве ведущего ток-шоу. Единственным кто принял новые дискриминационные нормы был дружественный к MAGA портал One America News. В самих США и за ее пределами все чаще стали говорить, что Америка становится похожей на СССР. Там существовал приснопамятный Главлит, который осуществлял цензуру в печати. Как правило, это был один сотрудник в газете, которому поручалось каждый день просматривать все материалы на полосах, которые готовились к выходу. Как человек, проработавший в газете «Известиях» долгие годы я могу констатировать: цензор снимал материалы исключительно редко, подчас между ним и главредом разгорались ожесточенные споры по поводу той или иной статьи и руководство газеты отстаивала публикацию. А в современной Америке выходит, что цензуре подлежат абсолютно все материалы журналистов, которые освещают деятельность Пентагона. То есть она успешно перегнала «совок». Как результат, отмечает автор The Atlantic Нэнси Юссеф, «в эту среду впервые с 1943 года, когда открылся Пентагон там не останется подавляющего большинства аккредитованных журналистов».