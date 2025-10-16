В отчетном периоде банк достиг значительных результатов в таких направлениях, как поддержка реального сектора экономики страны, увеличение доли безналичных операций, развитие цифровых решений и расширение клиентской базы.

Коммерческий банк Unibank опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Рост, зафиксированный с начала года по основным финансовым показателям, продолжился и в третьем квартале.

В соответствии со стратегическими целями банка объем бизнес-кредитов значительно увеличился, продолжая укреплять свою долю в общем кредитном портфеле. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов вырос более чем на 25% и приблизился к 510 млн манатов. В структуре бизнес-портфеля существенно возросла доля кредитов, выданных малому бизнесу — по сравнению с тем же периодом 2024 года их удельный вес увеличился на 43%. Общий кредитный портфель банка по сравнению с прошлым годом вырос на 112 млн манатов.

Исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Unibank Коммерческий Банк» Гейбат Гадиров отметил:

«Третий квартал 2025 года стал для Unibank периодом стабильного роста и устойчивых финансовых результатов. Отмечен значительный рост капитальной и активной базы банка. Благодаря нашей клиентоориентированной стратегии, расширению цифровых банковских решений и постоянной оптимизации внутренних управленческих процессов мы укрепили стратегические направления развития. Unibank усилил поддержку реального сектора экономики, особенно в части финансирования малого и среднего бизнеса. В предстоящем периоде наша основная цель — формирование инновационной, прозрачной и инклюзивной финансовой среды, создающей долгосрочную ценность как для клиентов, так и для экономики страны».

В отчетном периоде зафиксирован существенный рост объема и количества безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций увеличился на 23%, а количество — на 29%. К концу третьего квартала их общий объем превысил 10,9 млрд манатов, а количество — 337 млн.

Клиентская база банка увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысила 2,2 млн клиентов. Количество предпринимателей-клиентов выросло на 36%, а число юридических лиц — на 17%.

В течение периода депозитный портфель также показал стабильный рост. На фоне увеличения объема срочных депозитов на 60 млн манатов общий объем депозитного портфеля превысил 1,2 млрд манатов.

Совокупные доходы банка достигли 277 млн манатов, что на 20 млн манатов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Операционная прибыль составила 42 млн манатов, чистая прибыль — 15,4 млн манатов.

В капитале и активах банка также отмечен значительный рост. Совокупный капитал увеличился на 33%, достигнув 224 млн манатов, а объем активов вырос на 192 млн манатов и превысил 1,9 млрд манатов.

В течение первых девяти месяцев года банк повысил коэффициент достаточности капитала, который по состоянию на 30 сентября 2025 года составлял 14,74%.