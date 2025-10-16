USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Теперь США «взялись» и за Японию

10:30 155

США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи с японским коллегой Кацунобу Като, передает РБК.

Они встретились, чтобы обсудить планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США через американо-японское соглашения о торговле и инвестициях.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии и ожиданий администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей», — написал Бессент на своей странице в X.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал прекратить закупки российских нефти и газа от Китая и Индии, утверждая, что таким образом они помогают Москве продолжать войну в Украине. В случае отказа глава Белого дома грозил Пекину и Нью-Дели повышением американских импортных пошлин на их продукцию. Позже Трамп потребовал того же от Евросоюза.

На требования Вашингтона в Пекине ответили, что будут закупать иностранные энергоносители, руководствуясь исключительно собственной политикой и интересами в этой сфере, а в Нью-Дели — что не могут ограничивать свободу частных компаний по выбору поставщиков.

Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 374
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01
15 октября 2025, 21:01 3222
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 5633
Фонд победы для Украины
Фонд победы для Украины план Трампа
10:12 485
ХАМАС тянет время. Израиль и США грозят возобновлением боев
ХАМАС тянет время. Израиль и США грозят возобновлением боев
09:50 655
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США
Полиция применяет оружие против протестующих. Уже и в США объектив haqqin.az
02:35 2956
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина
Начальник отдела мэрии Баку напал на гражданина ВИДЕО
02:31 7651
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства
15 октября 2025, 22:48
15 октября 2025, 22:48 8945
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31
15 октября 2025, 20:31 4087
Трамп собирается бомбить Венесуэлу
Трамп собирается бомбить Венесуэлу обновлено 01:53
01:53 4538
МВФ предупреждает: можно доиграться
МВФ предупреждает: можно доиграться наш комментарий
01:54 3884

