Теперь США «взялись» и за Японию

США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи с японским коллегой Кацунобу Като, передает РБК.

Они встретились, чтобы обсудить планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США через американо-японское соглашения о торговле и инвестициях.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии и ожиданий администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей», — написал Бессент на своей странице в X.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал прекратить закупки российских нефти и газа от Китая и Индии, утверждая, что таким образом они помогают Москве продолжать войну в Украине. В случае отказа глава Белого дома грозил Пекину и Нью-Дели повышением американских импортных пошлин на их продукцию. Позже Трамп потребовал того же от Евросоюза.

На требования Вашингтона в Пекине ответили, что будут закупать иностранные энергоносители, руководствуясь исключительно собственной политикой и интересами в этой сфере, а в Нью-Дели — что не могут ограничивать свободу частных компаний по выбору поставщиков.