Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Рамизу Мехтиеву стало плохо?

12:05 3205

На фоне публикуемых в СМИ и соцсетях новостей об аресте и уголовном деле в отношении бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева, заявлений и комментариев публичных лиц состояние здоровья академика ухудшилось, накануне вечером ему вызывали врача, утверждают местные СМИ со ссылкой на близкое окружение Мехтиева.

Утверждается, что при медицинском обследовании было установлено, что из-за напряжения и стресса у Рамиза Мехтиева нарушилась нервная система, резко повысилось артериальное давление.

Haqqin.az обратился с запросом в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В ведомстве заявили в ответ, что «обращений в государственные медицинские учреждения в связи с ухудшением здоровья Рамиза Мехтиева не поступало».

