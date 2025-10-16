США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе

Власти США начали разработку плана по отправке международных стабилизационных сил в сектор Газа и их размещению в анклаве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Белого дома.

По их данным, США уже ведут переговоры о формировании международного контингента в анклаве с Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Катаром и Азербайджаном. 200 находящихся в регионе американских военнослужащих, в свою очередь, должны будут выполнять «координирующую и надзорную» функцию при размещении международных стабилизационных сил в Газе.

Как указали источники агентства, напряженность между Армией обороны Израиля и боевыми подразделениями радикального палестинского движения ХАМАС в данный момент остается высокой. В первую очередь США рассчитывают добиться базовой стабилизации ситуации, после чего в анклав смогут войти международные силы.

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.