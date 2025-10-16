USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Россия бьет по украинским энергообъектам

В результате ударов российских ВС по территории Украины в ночь на 16 октября повреждены объекты энергетической инфраструктуры в разных частях страны. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

Прервана подача электричества в некоторые населенные пункты, идут аварийно-восстановительные работы, говорится в заявлении компании.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме в городе Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей введены аварийные отключения», — сообщили в «Укрэнерго». Также график отключения электричества действует и в Черниговской области.

В «Укрэнерго» отметили, что необходимость вводить аварийные отключения света продиктована последствиями ударов по объектам энергетики, которые продолжает наносить Россия.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 16 октября российские военные запустили около 300 дронов и 37 ракет, значительное количество из которых – баллистические.

«И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют «шахедами» с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений», – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент Украины в очередной раз призвал союзников усилить давление на Россию.

«Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Путин глухой ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Объявили мир, а получили войну
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
США хуже, чем СССР
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
