В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма

15 октября в Баку при организации Государственного агентства по туризму стартовала международная конференция «Оздоровительный туризм 2025: перспективные направления медицинского и рекреационного туризма».

Как сообщили haqqin.az в госагентстве, в мероприятии принимают участие около 250 участников, включая отраслевых экспертов, представителей государственных органов, санаториев, медицинских и оздоровительных центров, а также специалистов из Турции, Венгрии, Таиланда, Великобритании, Китая и Германии. На конференции, наряду с вопросами международного сотрудничества, были рассмотрены перспективы развития оздоровительного и медицинского туризма. В своем выступлении заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова подробно рассказала о деятельности госагентства в сфере оздоровительного туризма, нынешнем потенциале Азербайджана и направлениях его дальнейшего развития. Она подчеркнула особое внимание руководства страны и государственную поддержку, оказываемую развитию двух ключевых направлений — медицинского и рекреационного туризма. Также Азада Гусейнова отметила важность активного вовлечения заинтересованных сторон для расширения и укрепления данной сферы.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что в ближайшие годы приоритет будет отдан развитию системы управления оздоровительным туризмом, укреплению регулирующего потенциала отрасли, продвижению медицинского туризма и повышению его доступности. В рамках двухдневной конференции организована выставка медицинских учреждений, функционирующих в сфере оздоровительного и рекреационного туризма. На выставке были представлены услуги и продукция около 40 местных санаториев, курортов, медицинских реабилитационных и спа-центров, больниц и клиник, а также международных партнерских компаний. Особое внимание участников привлекли встречи в формате B2B, на которых обсуждались возможности совместного сотрудничества и развития партнерских связей.