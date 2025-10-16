USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма

Отдел информации
12:29 381

15 октября в Баку при организации Государственного агентства по туризму стартовала международная конференция «Оздоровительный туризм 2025: перспективные направления медицинского и рекреационного туризма».

Как сообщили haqqin.az в госагентстве, в мероприятии принимают участие около 250 участников, включая отраслевых экспертов, представителей государственных органов, санаториев, медицинских и оздоровительных центров, а также специалистов из Турции, Венгрии, Таиланда, Великобритании, Китая и Германии. На конференции, наряду с вопросами международного сотрудничества, были рассмотрены перспективы развития оздоровительного и медицинского туризма.

В своем выступлении заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова подробно рассказала о деятельности госагентства в сфере оздоровительного туризма, нынешнем потенциале Азербайджана и направлениях его дальнейшего развития. Она подчеркнула особое внимание руководства страны и государственную поддержку, оказываемую развитию двух ключевых направлений — медицинского и рекреационного туризма. Также Азада Гусейнова отметила важность активного вовлечения заинтересованных сторон для расширения и укрепления данной сферы.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что в ближайшие годы приоритет будет отдан развитию системы управления оздоровительным туризмом, укреплению регулирующего потенциала отрасли, продвижению медицинского туризма и повышению его доступности.

В рамках двухдневной конференции организована выставка медицинских учреждений, функционирующих в сфере оздоровительного и рекреационного туризма. На выставке были представлены услуги и продукция около 40 местных санаториев, курортов, медицинских реабилитационных и спа-центров, больниц и клиник, а также международных партнерских компаний.

Особое внимание участников привлекли встречи в формате B2B, на которых обсуждались возможности совместного сотрудничества и развития партнерских связей.

В программе конференции также были предусмотрены две панельные сессии: «Интеграция глобальных тенденций в сфере рекреационного туризма: создание конкурентоспособной модели в Азербайджане» и «Развитие медицинского туризма в Азербайджане: международные стандарты, сертификация и стратегическое партнерство».

В ходе панельных дискуссий участники обсудили формирование модели рекреационного туризма в Азербайджане, интеграцию международного опыта, повышение конкурентоспособности отрасли, стандарты термальной и спа-терапии, сертификацию туристических дестинаций и подготовку кадров. Также рассматривались вопросы развития медицинского туризма, международной аккредитации, эффективного взаимодействия между здравоохранением и туристическим сектором, укрепления институционального потенциала, соблюдения этических медицинских практик и обеспечения устойчивого развития отрасли.

Напомним, 28–29 октября 2024 года в Шуше была организована первая конференция по оздоровительному туризму.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 346
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 255
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 382
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1507
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4983
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7228
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1610
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2382
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7904
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3873
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3627

ЭТО ВАЖНО

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 346
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 255
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 382
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1507
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4983
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7228
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1610
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2382
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7904
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3873
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться