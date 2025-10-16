Закир Ибрагимов встретился с региональным директором Boston Consulting Group

Закир Ибрагимов подробно рассказал о направлениях деятельности общества, ключевых результатах, достигнутых в последние годы, стратегических целях, поставленных перед компанией. Он подчеркнул, что результаты совместных проектов между AzerGold и BCG, а также проведенные с участием международных экспертов анализы и оценки внесли значительный вклад в повышение эффективности деятельности компании.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провел встречу с управляющим директором и старшим партнером компании Boston Consulting Group (BCG), а также руководителем BCG по Европе, Ближнему Востоку, Южной Америке и Африке Матиасом Таубером.

Председатель правления также отметил меры, предпринимаемые в целях организации деятельности AzerGold в соответствии с национальным законодательством и международными экологическими стандартами, применения современных технологий и адаптации производства к вызовам глобального рынка.

В свою очередь, Матиас Таубер высоко оценил успехи AzerGold в горнодобывающей отрасли, отметив, что, несмотря на относительную новизну этой сферы в Азербайджане по сравнению с нефтегазовым сектором, компания за короткий срок достигла значительных результатов. Он подчеркнул, что особое внимание общества к применению международных стандартов и экологических требований при освоении месторождений цветных и черных металлов можно рассматривать как пример передовой практики на региональном уровне.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении взаимного сотрудничества, углублении обмена опытом и перспективах развития совместных инициатив.