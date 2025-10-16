USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

США будут восстанавливать Газу, Турция – охранять

12:38 714

США будут внимательно следить за тем, чтобы жители сектора Газа не покидали территорию анклава против своей воли. Об этом агентству Reuters заявил один из старших советников администрации американского президента.

По его словам, Вашингтон уже рассматривает возможность начала восстановления отдельных районов сектора Газа, находящихся вне контроля палестинского движения ХАМАС. Он также сообщил, что США ведут переговоры о создании безопасных зон на территории анклава на фоне сообщений о том, что в городе Газа сторонники ХАМАС казнили семерых палестинцев, подозревавшихся в сотрудничестве с Израилем.

Тем временем глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что ВС республики готовы участвовать в миссии многонациональной оперативной группы в анклаве.

«Мы передали нашим коллегам, что Вооруженные силы Турции готовы принять участие в многонациональной оперативной группе, которая будет создана в Газе. Также мы выразили наше удовлетворение прекращением огня в Газе и тем фактом, что оно положило начало справедливому разрешению на принципах создания двух государств», – сказал министр в Брюсселе в ходе выступления на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО.

Он добавил, что Турция также акцентировала внимание на важности полного соблюдения режима прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 353
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 261
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 382
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1510
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4987
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1612
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2383
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7906
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3875
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3627

ЭТО ВАЖНО

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 353
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 261
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 382
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1510
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4987
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1612
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2383
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7906
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3875
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться