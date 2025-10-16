США будут восстанавливать Газу, Турция – охранять

США будут внимательно следить за тем, чтобы жители сектора Газа не покидали территорию анклава против своей воли. Об этом агентству Reuters заявил один из старших советников администрации американского президента.

По его словам, Вашингтон уже рассматривает возможность начала восстановления отдельных районов сектора Газа, находящихся вне контроля палестинского движения ХАМАС. Он также сообщил, что США ведут переговоры о создании безопасных зон на территории анклава на фоне сообщений о том, что в городе Газа сторонники ХАМАС казнили семерых палестинцев, подозревавшихся в сотрудничестве с Израилем.

Тем временем глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что ВС республики готовы участвовать в миссии многонациональной оперативной группы в анклаве.

«Мы передали нашим коллегам, что Вооруженные силы Турции готовы принять участие в многонациональной оперативной группе, которая будет создана в Газе. Также мы выразили наше удовлетворение прекращением огня в Газе и тем фактом, что оно положило начало справедливому разрешению на принципах создания двух государств», – сказал министр в Брюсселе в ходе выступления на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО.

Он добавил, что Турция также акцентировала внимание на важности полного соблюдения режима прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи.