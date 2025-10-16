Саратовский НПЗ снова под ударом Украины

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» – одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн тонн, в 2023 году – 4,8 млн тонн», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российских войск.

В сентябре этого года ССО также поразили этот объект.