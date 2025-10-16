USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Алиев принял нового посла Нидерландов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 16 октября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Мариан Де Йонг, информирует официальный сайт главы государства.

Посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

В ходе беседы с Мариан Де Йонг Ильхам Алиев отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами. Напомнив о своей встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Копенгагене, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на ней обсуждались различные аспекты партнерства, была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества во многих сферах. Сообщив, что в настоящее время нидерландские компании осуществляют деятельность в Азербайджане в различных сферах, глава государства выразил надежду, что в будущем их количество возрастет.

Выразив признательность за прием, посол передала главе государства приветствия короля Нидерландов Виллема-Александра. Мариан Де Йонг сказала, что ее страна намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах, выразила уверенность, что это принесет обоюдную пользу.

