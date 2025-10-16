USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Турция верит в мир между Россией и Украиной

12:52 349

Турция поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны. Об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, сообщает ТАСС.

«Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения», – сказал министр в Брюсселе, где участвовал 15 октября во встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО.

Гюлер также подчеркнул важность полноценного участия Анкары в оборонных инициативах Евросоюза, в том числе в программе SAFE, направленной на обеспечение безопасности Европы (ранее — фонд «Перевооружить ЕС»).

Он также напомнил, что Турция входит в число пяти стран НАТО, вносящих наибольший вклад в коллективную оборону альянса, и подтвердил стремление довести оборонные расходы страны до уровня 5% в рамках обязательств по линии НАТО.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 361
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 268
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 385
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1516
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4990
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1614
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2385
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7908
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3878
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3628

ЭТО ВАЖНО

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 361
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 268
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 385
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1516
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4990
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1614
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2385
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7908
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3878
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться