Турция верит в мир между Россией и Украиной

Турция поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны. Об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, сообщает ТАСС.

«Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения», – сказал министр в Брюсселе, где участвовал 15 октября во встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО.

Гюлер также подчеркнул важность полноценного участия Анкары в оборонных инициативах Евросоюза, в том числе в программе SAFE, направленной на обеспечение безопасности Европы (ранее — фонд «Перевооружить ЕС»).

Он также напомнил, что Турция входит в число пяти стран НАТО, вносящих наибольший вклад в коллективную оборону альянса, и подтвердил стремление довести оборонные расходы страны до уровня 5% в рамках обязательств по линии НАТО.