Microsoft переезжает из Китая

Американская корпорация Microsoft планирует с 2026 года перенести производство компонентов для серверов и ноутбуков за пределы Китая. Об этом сообщает портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Масштабы довольно большие, (решение) включает в себя (производство) компонентов и комплектующих, а также сборку новой продукции, в том числе ноутбуков и серверов… Microsoft надеется, что все это полностью будет производиться за пределами Китая, начиная с 2026 года», – приводит портал слова руководителя одной из компаний-поставщиков корпорации.

По данным портала, в корпорации Microsoft планируют с 2026 года перенести из КНР сборку серверов для центров обработки данных и ноутбуков линейки Surface, а также производство ключевых компонентов для этих устройств. В текущем году компания уже частично свернула выпуск серверного оборудования на территории Китая.

Источники Nikkei Asia отмечают, что Microsoft намерена обеспечить получение не менее 80% сырья, материалов и комплектующих для серверов из стран, не входящих в юрисдикцию КНР. Как указывают поставщики корпорации, перенос сборки продукции за пределы Китая может быть осуществлен сравнительно быстро, однако вывод производственных мощностей для изготовления самих компонентов станет более сложной задачей, особенно с учетом ограниченных сроков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить с 1 ноября или ранее размер пошлин на китайские товары на 100%, а также ввести экспортные ограничения в отношении программного обеспечения. Накануне американский лидер заявил, что Соединенные Штаты фактически уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.