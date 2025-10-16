USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Microsoft переезжает из Китая

13:00

Американская корпорация Microsoft планирует с 2026 года перенести производство компонентов для серверов и ноутбуков за пределы Китая. Об этом сообщает портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Масштабы довольно большие, (решение) включает в себя (производство) компонентов и комплектующих, а также сборку новой продукции, в том числе ноутбуков и серверов… Microsoft надеется, что все это полностью будет производиться за пределами Китая, начиная с 2026 года», – приводит портал слова руководителя одной из компаний-поставщиков корпорации.

По данным портала, в корпорации Microsoft планируют с 2026 года перенести из КНР сборку серверов для центров обработки данных и ноутбуков линейки Surface, а также производство ключевых компонентов для этих устройств. В текущем году компания уже частично свернула выпуск серверного оборудования на территории Китая.

Источники Nikkei Asia отмечают, что Microsoft намерена обеспечить получение не менее 80% сырья, материалов и комплектующих для серверов из стран, не входящих в юрисдикцию КНР. Как указывают поставщики корпорации, перенос сборки продукции за пределы Китая может быть осуществлен сравнительно быстро, однако вывод производственных мощностей для изготовления самих компонентов станет более сложной задачей, особенно с учетом ограниченных сроков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить с 1 ноября или ранее размер пошлин на китайские товары на 100%, а также ввести экспортные ограничения в отношении программного обеспечения. Накануне американский лидер заявил, что Соединенные Штаты фактически уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 363
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 269
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 386
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1518
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4990
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1615
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2385
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7908
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3879
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3628

