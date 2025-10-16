Завтра в Баку ливни

17 октября в Азербайджане ожидается дождливая погода, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Подует умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 18-21° тепла.
В регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-22° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем - 5-9° тепла.