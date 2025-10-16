USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Завтра в Баку ливни

прогноз синоптиков
13:06 672

17 октября в Азербайджане ожидается дождливая погода, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 18-21° тепла.

В регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-22° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем - 5-9° тепла.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 367
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 271
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 387
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1519
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4993
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7229
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1615
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2385
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7908
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3879
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3628

