Трамп открывает двери для белых европейцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует кардинально изменить миграционную политику, сосредоточив внимание на приеме беженцев преимущественно из стран Европы и ЮАР, где большинство населения – белые. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По сведениям издания, в распоряжении которого оказались документы, нынешняя система приема беженцев США, ориентированная на помощь «наиболее уязвимым слоям населения стран мира», планируется к полному пересмотру в пользу программы, которая «отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях». Газета отмечает, что речь идет главным образом о белокожих англоговорящих европейцах и жителях ЮАР.

По версии NYT, новая инициатива может затронуть и других коренных европейцев, критически настроенных к миграционной политике своих стран и поддерживающих «популистские партии». Статус беженца в США они смогут получить, если, например, «подверглись преследованиям за мирное выражение своих взглядов, в том числе в интернете». Издание предполагает, что среди таких «беженцев» могут оказаться члены немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

Как утверждает газета, соответствующие предложения по реформе миграционной системы были представлены Белому дому в апреле и июле текущего года представителями Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США. При этом план пока не получил окончательного согласования.

2 февраля Трамп заявил, что в ЮАР происходит конфискация земель и существует плохое обращение с определенными группами населения, прежде всего с фермерами. Спустя пять дней он сообщил о поручении администрации разработать программу приема в качестве беженцев белых фермеров из ЮАР. В президентском распоряжении подчеркивалась гуманитарная цель – помощь лицам, сталкивающимся с системной дискриминацией. Власти США также объявили о намерении предоставлять переселенцам из ЮАР землю и льготные кредиты для создания хозяйств. Власти ЮАР, в свою очередь, отрицают факт дискриминации белого населения страны.