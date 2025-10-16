Трамп открывает двери для белых европейцев

USD 1.7000
Администрация президента США Дональда Трампа планирует кардинально изменить миграционную политику, сосредоточив внимание на приеме беженцев преимущественно из стран Европы и ЮАР, где большинство населения – белые. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По сведениям издания, в распоряжении которого оказались документы, нынешняя система приема беженцев США, ориентированная на помощь «наиболее уязвимым слоям населения стран мира», планируется к полному пересмотру в пользу программы, которая «отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях». Газета отмечает, что речь идет главным образом о белокожих англоговорящих европейцах и жителях ЮАР.

По версии NYT, новая инициатива может затронуть и других коренных европейцев, критически настроенных к миграционной политике своих стран и поддерживающих «популистские партии». Статус беженца в США они смогут получить, если, например, «подверглись преследованиям за мирное выражение своих взглядов, в том числе в интернете». Издание предполагает, что среди таких «беженцев» могут оказаться члены немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

Как утверждает газета, соответствующие предложения по реформе миграционной системы были представлены Белому дому в апреле и июле текущего года представителями Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США. При этом план пока не получил окончательного согласования.

2 февраля Трамп заявил, что в ЮАР происходит конфискация земель и существует плохое обращение с определенными группами населения, прежде всего с фермерами. Спустя пять дней он сообщил о поручении администрации разработать программу приема в качестве беженцев белых фермеров из ЮАР. В президентском распоряжении подчеркивалась гуманитарная цель – помощь лицам, сталкивающимся с системной дискриминацией. Власти США также объявили о намерении предоставлять переселенцам из ЮАР землю и льготные кредиты для создания хозяйств. Власти ЮАР, в свою очередь, отрицают факт дискриминации белого населения страны.

Эмираты передали Сергеева Азербайджану
Эмираты передали Сергеева Азербайджану
13:33 373
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
Пашинян доволен переговорами с Алиевым
13:33 277
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
В Баку проходит конференция по вопросам перспектив оздоровительного и медицинского туризма
12:29 387
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
США ведут переговоры с Азербайджаном о Газе
12:22 1521
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
Рамиз Мехтиев сдается на милость… Без адвоката
10:46 4998
Объявили мир, а получили войну
Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7230
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
В Казахстане ждут Ильхама Алиева
11:44 1617
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема
10:16 2387
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 7908
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
Вооруженный инцидент в Баку: двое ранены
10:24 3879
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
15 октября 2025, 21:01 3628

