Эмираты передали Сергеева Азербайджану

В Азербайджан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает Министерство юстиции Азербайджана.

Как уточнили в ведомстве, экстрадированный – россиянин Сергей Сергеев, обвиняемый в создании организованной группы и осуществлении незаконных операций по переводу крупных сумм денежных средств, включая криптовалюту, из-за рубежа в Азербайджан и в обратном направлении.

Кроме того, Сергееву вменяется легализация имущества, полученного преступным путем, в составе организованной группы. Действия квалифицируются по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 206-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно информации, Сергеев был обнаружен и задержан на территории ОАЭ. В рамках действующего двустороннего соглашения об экстрадиции Министерство юстиции Азербайджана направило в ОАЭ официальный запрос и пакет необходимых документов.

В результате между сторонами было достигнуто соглашение о передаче обвиняемого. Сергеев доставлен в Азербайджан и водворен в следственный изолятор Пенитенциарной службы.