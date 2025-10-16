USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Пашинян доволен переговорами с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян доволен контактами и результатами переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я доволен нашей встречей в Копенгагене и результатами наших контактов в целом. Я также доволен институционализацией пути к миру. Уважаемые коллеги, премьер-министр Армении Никол Пашинян доволен контактами и результатами переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - сказал Пашинян.

2 октября лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Копенгагене на полях саммита европейского политического сообщества.

