Глава МИД Финляндии переполошила грузин

Министерство иностранных дел Грузии отправило ноту протеста в секретариат ОБСЕ в связи с визитом в Грузию министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен , сообщают грузинские СМИ.

Глава МИД Финляндии во время визита в Грузию 14 октября посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси и выразила поддержку ее участникам. Перед тем как отправиться на акцию, Валтонен встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Встреча главы внешнеполитического ведомства Финляндии с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе была запланирована на утро 15 октября. Однако Кобахидзе отменил ее.

В ноте, направленной МИД Грузии в секретариат ОБСЕ, отмечается, что помимо программы, предусмотренной официальным визитом в Грузию, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной группой антиправительственных активистов, и сделала заявление. «Публичное заявление министра Валтонен, которое не отражает реальность, представляет собой сознательную попытку ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии», - отмечено в ноте МИД Грузии.

По мнению ведомства, эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут быть расценены как злоупотребление мандатом председателя, что наносит ущерб доверию и ожидаемому нейтралитету.

«Указанные действия несовместимы с общепризнанными принципами международного права, в том числе с уважением суверенитета и невмешательством во внутренние дела, как это отражено в Хельсинкском заключительном акте, резолюции ООН A/RES/20/213, правилах и процедурах ОБСЕ и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в ноте МИД Грузии.

В связи с завершением визита Валтонен в Грузию ОБСЕ распространила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что во время встреч высокого уровня Валтонен подтвердила приверженность ОБСЕ поддержке Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов.

Министр иностранных дел Финляндии выразила обеспокоенность состоянием демократии в Грузии и ограничительными законами, которые, по ее словам, мешают работе гражданского общества, СМИ и журналистов.

Позднее грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали за перекрытие дороги на акции протеста в Тбилиси 14 октября.

Согласно законодательству Грузии, создание препятствий передвижению с помощью автомобилей карается штрафом в размере 5 тысяч лари, если число участников акции протеста недостаточно для естественного перекрытия дороги.