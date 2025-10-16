В Грузии задержания россиян

Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании пяти граждан России, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций на миллионы долларов. Об этом говорится в заявлении министерства.

«За осуществление незаконной производственной деятельности и по факту легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что одна из компаний без регистрации и соответствующего разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги с виртуальными активами через нелегальное представительство, в том числе предлагала так называемые «курьерские» сервисы.

«За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», – сообщило министерство.