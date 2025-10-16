USD 1.7000
В Грузии задержания россиян

14:45 1455

Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании пяти граждан России, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций на миллионы долларов. Об этом говорится в заявлении министерства.

«За осуществление незаконной производственной деятельности и по факту легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что одна из компаний без регистрации и соответствующего разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги с виртуальными активами через нелегальное представительство, в том числе предлагала так называемые «курьерские» сервисы.

«За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», – сообщило министерство.

Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 1552
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3006
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 450
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 663
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 2358
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7401
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 734
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 6469
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 1630
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 1911
Пашинян о задержаниях священников
Пашинян о задержаниях священников
13:43 1982

