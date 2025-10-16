USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

«Рамштайн» принес Украине более 1,2 миллиарда

15:06 717

Украина по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны страны (в формате «Рамштайн») получила обязательства от союзников на $422 млн через инициативу PURL (по продаже американского оружия европейцам – ред.), $715 млн на закупку из украинского оборонно-промышленного комплекса, более $100 млн военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

«Во время заседания в формате «Рамштайн» достигли с нашими союзниками договоренностей, которые укрепят Украину. Новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн», - написал украинский министр.

Взносы в PURL, по его словам, сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.

На сегодняшний день к инициативе присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Бельгия и Люксембург.

Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 1563
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3008
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 455
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 667
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 2360
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7403
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 735
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 6471
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 1632
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 1914
Пашинян о задержаниях священников
Пашинян о задержаниях священников
13:43 1982

