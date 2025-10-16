Переговоры Алиева и нового главы представительства Евросоюза

С удовлетворением вспомнив встречи с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, глава государства сказал, что на них были подробно обсуждены перспективы развития сотрудничества. Подчеркнув наметившуюся в последнее время динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, Ильхам Алиев коснулся визитов в Азербайджан в течение года трех комиссаров ЕС.

Марияна Куюнджич поздравила с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Отметив, что Азербайджан проводит активную региональную дипломатию, Куюнджич сказала, что наглядным примером этого являются недавние визиты Ильхама Алиева и международные саммиты, в которых он принимал участие.

Подчеркнув наличие благоприятных возможностей для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, она коснулась успешного сотрудничества в энергетической, транспортной сферах, отметила, что Евросоюз активно поддерживает проекты по созданию региональных транспортных коммуникаций.

Марияна Куюнджич сказала, что Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в области разминирования территорий.