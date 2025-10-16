Американский генерал вспомнил, как Азербайджан использовал дроны в Карабахе

США отстают от глобальных тенденций в разработке, передаче на вооружение и боевом применении беспилотных летательных аппаратов. Об этом в интервью изданию The War Zone заявил генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий 5-м армейским корпусом, входящим в структуру Сухопутных войск США в Европе и Африке.

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы знаем, что отстаем», – заявил Костанца.

По словам генерала, разговоры о необходимости создания систем обнаружения, защиты и подавления беспилотных летательных аппаратов ведутся уже около десяти лет – «с тех пор, как мы наблюдали за войной между Арменией и Азербайджаном и видели по большому счету начало использования возможностей БПЛА». При этом, отметил Костанца, США «двигаются недостаточно быстро» в данном направлении. Осознание необходимости ускорения, по его словам, пришло после событий 2022 года, когда стало очевидно, насколько стремительно Россия и Украина внедряют инновации в этой сфере.

В качестве одного из шагов к решению проблемы он назвал проект Flytrap, реализуемый армией США в Европе. Его задача – отработка методов обнаружения и подавления дронов в рамках учений. В ходе проекта проводится оценка текущих возможностей, выявляются недостающие элементы, после чего решения передаются в войска.

Основной целью, как подчеркнул американский генерал, является создание единой архитектуры, объединяющей средства борьбы с БПЛА, системы ПВО, инструменты хранения и анализа данных в облаке, элементы управления на базе искусственного интеллекта, а также «синхронизация всего этого не только для США, но и для всех партнеров по НАТО».