PAŞA Bank объявил финансовые результаты за первое полугодие 2025 года

16:20 105

Ведущий корпоративный финансовый институт Азербайджана — PAŞA Bank — представил на пресс-конференции финансовые результаты за первое полугодие 2025 года.

Мероприятие состоялось 16 октября. В качестве спикеров выступили заместитель председателя правления банка Бахруз Нагиев, член правления, главный финансовый администратор Мурад Сулейманов и директор по комплаенсу Анар Керимов.

На пресс-конференции была представлена информация о достигнутых банком результатах за отчетный период в финансовом секторе, поставленных целях, ориентированном на клиентов подходе, стратегических приоритетах развития и реализуемых инициативах в сфере управления талантами.

Ознакомиться с финансовыми результатами можно по данной ссылке. Если не указано иное, результаты основаны на консолидированной финансовой отчётности, проанализированной внешними аудиторами

