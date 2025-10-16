Германия готовит план против России

ФРГ намерена отреагировать на гибридную войну РФ новым комплексным планом действий. Национальный совет безопасности федерального правительства Германии «через несколько дней» на своем учредительном заседании рассмотрит этот «комплексный план действий». Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг, 16 октября.

Канцлер подчеркнул, что Москва с помощью усилившихся в последние недели гибридных атак начала «наступление с целью дестабилизации Европы». «Именно Россия со все большей беззастенчивостью пытается дестабилизировать нас в Германии и Европе с помощью гибридных средств ведения войны», - сказал он.

Говоря об участившихся диверсиях, Мерц напомнил о нескольких инцидентах с дронами в воздушном пространстве Европы. «В последние недели дроны все чаще нарушают европейское воздушное пространство, в том числе и у нас в Германии», - сказал глава немецкого правительства.

По его словам, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, «что страх парализует свободное общество и подорвет нашу готовность к решительным действиям». «Он (Владимир Путин – ред.) просчитался: мы не дадим себя запугать», - добавил Фридрих Мерц.